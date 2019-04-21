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  3. Zengin ve Yoksul'da Sema tüm oyunları dağıtıyor!

Zengin ve Yoksul'da Sema tüm oyunları dağıtıyor!

Zengin ve Yoksul'da Sema tüm oyunları dağıtıyor!

Zengin ve Yoksul 2. bölümde, Aysel ve Karan'ın ortak çıktıkları yolda ilk yapmaları gereken Aleyna'yı Karan'a aşık etmek; ama Aysel'in hesap etmediği bir şey var, duyguları...

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Zengin ve Yoksul 2. bölümde, Aysel ve Karan'ın ortak çıktıkları yolda ilk yapmaları gereken Aleyna'yı Karan'a aşık etmek; ama Aysel'in hesap etmediği bir şey var, duyguları...

Erdemlilerin şirketinin davetinde Meral, yeğenleri ve kocası ile ilgili onu çok şaşırtan bir mail alır. Aziz'se bunun altında kalacak değil elbet, isimsiz mailin göndericisini tahmin etmekte zorlanmayan adamın Nihal'i şaşırtacak kötü bir sürprizi olacaktır... Karan ve Aleyna'nın ilişkisi ilerlerken Karan'ın annesi Sema herkesin oyunlarını darmadağın etmek üzeredir...

 

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