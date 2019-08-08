Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4605
  • 6,1312
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti.

Baykar Savunma'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vladimir Zelenskiy'nin Baykar tesisini ziyaret ettiği bildirildi. 

Paylaşımda, Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldığı bilgisi verildi. 

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da tesisi, Zelenskiy'nin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de ziyaret ettiği kaydedildi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...

Kurban Pazarlığı Ettiği Adamın Yanlışlıkla Parmaklarını Kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağcılar Nemrut'ta zirve yaptı

Havalimanında ele geçirildi! Özel tasarım kutu yapmışlar