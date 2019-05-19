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  3. Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.

19  Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi´nde toplandı.
 
Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi´nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yol alıyor. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.
 

(DHA)

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