Yüz yüze eğitim yarın başlıyor

Yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yarın başlatılıyor. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

AA'da yer alan habere göre öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar ise şu şekilde olacak:

"Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)

OYUNLAR TEMAZSIZ OLACAK

Bakanlık, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldı.