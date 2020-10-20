Yüz yüze eğitim kabine gündeminde

Toplantıda, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış oranları, hastanelerdeki durum ve aşı çalışmaları hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise alınan tedbirler kapsamında, yurt genelinde gerçekleşen denetimler ve bunun sonuçları hakkında sunum yapacak.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, yüz yüze eğitimin başlandığı sınıflarla ilgili verileri kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Okullarda alınan önlemlerin değerlendirileceği toplantıda, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınacağı belirtiliyor.

DOĞU AKDENİZ VE KKTC



Toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları da masaya yatırılacak.

AZERBAYCAN’A DESTEK



Kabine toplantısında ele alınacak bir başka başlık ise Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillere yönelik saldırıları sonucunda yaşanan gelişmeler de olacak. Toplantıda, sivillere yönelik insani yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.