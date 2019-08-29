Yüz güzeli seçildikten sonra Türkiye'ye gelmiş! Soyundan gelenler servet kazandırıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Atçılık Şube Müdürü Ali Yağlıcı, 29 yaşındaki yüz güzeli aygırın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Batyskaf’tan bugüne kadar 63 yavru elde edildiğini ifade eden Yağlıcı, “Bu aygırın şöyle bir özelliği var. Batsykaf’tan olan kısrakların tayları şampiyon oldu. Kendi yavruları ise çok fazla derece elde edemedi. Ama kızlarının yavruları şampiyon oldu. 29 yaşında gayet güzel bir şekilde hayatını sürdürüyor. Arap atının bütün cins özelliklerini taşıyor. Burnu kavisli, burun delikleri geniş ve kulakları küçük. Cidago yüksekliği standartlarda. Klasik bir Arap atıdır dedi. Devlete bu güne kadar 40 milyon liranın üzerinde gelir getiren Batyskaf'ın 29 yaşında olduğunu belirten Yağlıcı, "Ortalama 25 yıl yaşayan Arap atları bakımı güzel yapılırsa daha uzun ömürlü olabiliyor” diye konuştu.



İHA