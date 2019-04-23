Yuvayı yıkan tazminatı öder

Hilal YILDIRIM

Zina nedeniyle boşanma davası açan eşinden 7 bin 500 TL manevi tazminat kazanan Meryem Y., eşi Ahmet M.’nin sevgilisi hakkında da kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtı. Sevgilinin yuvasını yıktığını, eşiyle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntülerini kendisine gönderdiğini, bu sebeple gururunun incindiğini belirten Meryem Y.’nin talebi yerel mahkeme tarafından ‘sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır’ denilerek reddedildi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu, sevgili E.S.’nin cinsel birliktelik görüntülerini davacı Meryem Y.’ye kasıtlı olarak aşağılamak, küçük düşürmek amacıyla gönderdiğine, bu görüntülerin gönderilmesinin haksız ve incitici olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle davacı kadın Meryem Y.’ye kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal edildiğini belirterek tazminat verilmesine hükmedildi.

DEMET ŞENER’İN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanan manken Demet Şener, yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ancak, Şener’in “Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım” diyerek yuvasını yıkmakla itham ettiği Sponza’ya açtığı tazminat davası reddedilmişti.