Yürüme engelli ayakkabı ustası

Belden aşağısı tutmadığı için ellerinin yardımıyla yerde hareket eden Yukarlı, 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemedi. Hep bir ayakkabısı olmasını isteyen Yukarlı, "Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim" diyerek ayakkabı ustası oldu. Yukarlı'nın 47 yıldır el işçiliğiyle ürettiği sandaletler büyük ilgi görüyor.