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19 Eylül 2020 Cumartesi 23:41 | Son Güncelleme:

Yürüme engelli ayakkabı ustası

Yürüme engelli ayakkabı ustası

Muğla Ortaca'da yaşayan 60 yaşındaki Ali Yukarlı, bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldı.

Belden aşağısı tutmadığı için ellerinin yardımıyla yerde hareket eden Yukarlı, 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemedi. Hep bir ayakkabısı olmasını isteyen Yukarlı, "Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim" diyerek ayakkabı ustası oldu. Yukarlı'nın 47 yıldır el işçiliğiyle ürettiği sandaletler büyük ilgi görüyor.

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