Yurtta kalan öğrenciler gidebilecek mi? Yurt ücreti ödenecek mi? İşte yanıtı

Yurtta kalan öğrenciler gidebilecek mi? sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Coronavirüs ile mücadele kapsamında üniversiteler 3 hafta tatil oldu. Tatil kararı dün akşam saatlerinde açıklandı. Farklı illerde okuyan öğrenciler memleketlerine geri dönmeye başladı. Bu kapsamda yurtta kalan öğrencilerin durumu da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER GİDEBİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin istemesi durumunda yurtlarda kalabileceklerini isterse gidebileceklerini açıkladı.

Korona Önlemleri!

BURSLAR VE KREDİLERDE KESİNTİ YOK

Öğrencilerin, istemesi durumunda yurtlarda kalabileceklerini belirten Kasapoğlu, herhangi ücret alınmayacağını söyledi.

Kasapoğlu, "Öğrenciler isterse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler de gidebilir. Burslar ve kredilerde kesinti yapılmayacak." diyerek konuştu.

Bakan Kasapoğlu 'Yurtlarda kalan öğrencilerimiz isterlerse gidebilecekler. Yurtta kalan öğrencilerimiz bu süreçte 75 günlük izin süresinin dışında sayılacak.Gençlik faaliyetlerimizin çoğunu erteledik.' dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı, "57. Alay Yürüyüşü iptal oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeler de nisan sonuna kadar ertelendi. Gençlik kampları da iptal oldu." ifadelerini kullandı.