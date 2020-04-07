Yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısı kaç? Hangi illerde? Koronavirüs son dakika gelişmeleri haberde!

Türkiye'de karantinaya alınan kişi sayısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklandı. Türkiye'de ve dünyada birçok ölüme sebep olan salgın şiddetini arttırıyor. Çin'de başlayıp kısa süre içinde yayılan koronavirüs Türkiye'de 649 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısı kaç, hangi illerde?Koronavirüse dair son dakika durum ve gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARANTİNAYA ALINAN KİŞİ SAYISI KAÇ, HANGİ İLLERDE?

Koonavirüse dair gelişmeler gelmeye devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini duyurdu.

Bu zaman kadar toplamda 27 bin 595 kişinin Kovid-19 mücadelesinde misafir edildiğini kaydetti