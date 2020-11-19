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19 Kasım 2020 Perşembe 16:05 | Son Güncelleme:

Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü: PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak

Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü: PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi. Soylu, "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika yaptığı açıklamasında, yurt içi terörist sayısının 340 seviyesinin altına düştüğünü kaydetti. Soylu, "Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

Bakan Soylu, terör örgütünden ayrılanların son 4 yılda 824 kişiye ulaştığını belirtirken "Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur." dedi.

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