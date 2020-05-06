Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY uçuşları başladı mı? İşte uçuş takvimi…

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı uçuş seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme sürecine yönelik ise THY uçuş takvimi yayınladı. THY uçuşları başladı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY), yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Salgın sonrası normalleşme sürecinde ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak yapmaya başlayacak.

Türk Hava Yolları, Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı ön görüyor. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.

THY UÇUŞ TAKVİMİ

Türk Hava Yolları üç aylık periyotlar şeklinde düzenlediği uçuş takviminde ilk etapta Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar ise; Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv olacak şekilde belirlendi.