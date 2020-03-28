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  3. Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İstanbul Valisi Yerlikaya da konuya ilişkin "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek. Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak." açıklamasında bulundu.


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