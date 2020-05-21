Yurt dışından gelene KYK karantinası yok

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek olan ve gelen kişiler için yapılacak uygulama esasları yeni genelgeyle duyuruldu. Bu kapsamda, yapılacak uygulama esasları şöyle:

• Ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacak.

• Kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında izolasyonları ve izlemleri evde yapılacak.

• Hava alanı içinde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek, kişilerin iletişim ve adres bilgileri kayıt altına alınacak.

SEMPTOMU OLAN HASTANEYE



• Muayene sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, hava alanlarında izolasyon alanına alınacak ve hastaneye yönlendirilecek.

• Semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak.

• Kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak.

23 MAYIS’A KADAR BOŞALTILACAK



• Halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için ise uygulama esasları şu şekilde olacak:

• Halen yurtlarda kalan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışları 23 Mayıs’a kadar tamamlanacak.

• Negatif olan kişiler ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderilecek.

• Talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

76 İLİMİZDE 9 BİN 700 KİŞİ KARANTİNADA



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtdışından gelenlerin karantina sürecini 76 ildeki bakanlık yurtlarında geçirdiğini ifade etti. Şu anda 9 bin 700 vatandaşın yurtlarda gözlem altında bulunduğunu belirten Kasapoğlu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, “Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz” dedi.