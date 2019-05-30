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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:22 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:22

Yurt dışı derecelendirme kuruluşlarında çalışanlara lisans

Yurt dışı derecelendirme kuruluşlarında çalışanlara lisans

Kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlarda gerekli süre boyunca çalışanlar, Türkiye'deki bu alanda çalışmaları için lisans koşullarını sağlamış olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili tebliğin 10. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki bentler eklendi:

"(ç) (c) bendinin yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az beş yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde ellisini aşamaz.

"(ç) (c) bendinin derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az sekiz yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır. Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi üyesi sayısı, toplam komite üye sayısının üçte birini aşamaz."

SPK'nın yürüteceği bu değişiklik bugün yürürlüğe girdi.

(DHA)

 

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