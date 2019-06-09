Yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 260 cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kargo şirketinin kentteki aktarma istasyonuna şüpheli 3 paket gönderildiğini tespit etti.

Aktarma istasyonuna giden ekipler, açtıkları paketlerde gümrük kaçağı 260 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine ekipler, kimliğini tespit ettikleri paketlerin alıcısı S.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(İHA)