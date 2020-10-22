Yunanlılardan "Oruç Reis'i kovduk" yalanı: Montaj çıktı

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Türkiye, Yunanistan'ı tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgede arama ve tarama çalışmalarını sürdüren Oruç Reis'le ilgili son algı operasyonuna bizzat Yunan devlet kanalı ERT imza attı. Devlet televizyonunda Yunan savaş gemilerinin, karasuları ihlali yapan Oruç Reis'i kovduğu öne sürüldü. ERT'nin servis ettiği fotoğraflar incelendiğinde, montaj açıkça ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan haberde Yunan devlet televizyonu ERT, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'in, karasularını ihlal ettiğini iddia etti.

"ORUÇ REİS'İ KOVDUK" YALANI

Yunanistan donanmasının süratle harekete geçtiğini ve Oruç Reis'i bölgeden kovduğu öne sürüldü. 'Oruç Reis'i kovduk' başlıklı haberin görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraf da izleyicilere servis edildi.

MONTAJ ÇIKTI

Servis edilen fotoğrafta Yunanistan savaş gemilerinin Oruç Reis'e müdahal ettiği görülüyor. Fotoğrafı logolu olarak servis eden ERT'nin yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflar incelendiğinde, montaj açıkça ortaya çıktı.