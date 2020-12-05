05 Aralık 2020 Cumartesi 16:50 | Son Güncelleme:
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 29 sığınmacı daha kurtarıldı
AA
İzmir'de Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar Türk yetkililer tarafından kurtarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı karaya çıkarıldı.
AA'da yer alan habere göre, Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.