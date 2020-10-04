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04 Ekim 2020 Pazar 00:09 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın provokasyonuna jet yanıt

Yunanistan'ın provokasyonuna jet yanıt

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni Navtex yayımladı.

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda, 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın ilan ettiği NAVTEX’lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti. 

KANUNİ KARADENİZ’E AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Mersin’in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu’da bulunan NATO Limanı’ndan demir alarak İstanbul’a geçecek. 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip gemi daha sonra Karadeniz’e açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “İnşallah önümüzdeki yıl Karadeniz’de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak” dedi.

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