Yunanistan'ın provokasyonuna jet yanıt

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda, 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın ilan ettiği NAVTEX’lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

KANUNİ KARADENİZ’E AÇILMAYA HAZIRLANIYOR

Mersin’in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu’da bulunan NATO Limanı’ndan demir alarak İstanbul’a geçecek. 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip gemi daha sonra Karadeniz’e açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “İnşallah önümüzdeki yıl Karadeniz’de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak” dedi.

