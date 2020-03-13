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  3. Fan taktiği ters tepti! Yunanistan kendini boğdu

Fan taktiği ters tepti! Yunanistan kendini boğdu

Fan taktiği ters tepti! Yunanistan kendini boğdu

Yunanistan hudut birliklerinin, sığınmacıların geçişini engellemek için attıkları gaz bombalarının tesirini artırmak amacıyla çalıştırdığı fan zaman zaman ters etki yapıyor.

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek amacıyla Yunanistan sınırında 15 gündür bekliyor.

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran güvenlik güçleri, son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullanıyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle iki haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab ve Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

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KULLANDIKLARI FAN TERS ETKİ YAPIYOR

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

AA’nın haberine göre Yunan güvenlik güçleri, zaman zaman fanın azizliğine uğruyor.

Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle sınır güçleri gazdan etkileniyor.

Bu arada, Yunan hudut birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düşmesi görüntülere yansıdı.


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