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  3. Yunanistan'ın açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı!
25 Ağustos 2020 Salı 23:18 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı!

Yunanistan'ın açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı!
AA

Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

AA'nın aktardığı habere göre, Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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