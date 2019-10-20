Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunanistan'ın yaralı düzensiz göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi

Yunanistan'ın yaralı düzensiz göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi

Yunanistan'ın yaralı düzensiz göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi

Edirne'nin Meriç ilçesinde yaralı halde bulunan 22 düzensiz göçmen hastanelerde tedavi altına alındı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan hudut polisince yaralı şekilde zorla Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kadıdondurma köyü yakınlarında yaralı halde Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 düzensiz göçmen bulundu. Yaralı düzensiz göçmenler Edirne ve ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

-Yunanistan'daki kazada 1'i çocuk 2 kişi ölmüş

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afgan Abdülvahap Nasari (17), gazetecilere yaptığı açıklamada, kişi başı 3 bin avroya anlaştıkları göçmen kaçakçısıyla yola çıktıklarını söyledi. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisinin otobüsü durdurmak istediğini anlatan Nasari, "Otobüs durmayınca Yunan polisi ateş etti sonra kaza yaptık. Daha sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü. Yola 45 kişi çıkmıştık. Sırbistan'a kadar anlaşmıştık oradan da Almanya'ya gidecektik." diye konuştu.

Türkiye'ye teşekkür eden Nasari, "Benim iki memleketim var biri Türkiye biri Afganistan. Türkiye'de bize çok yardımcı oldular. Allah razı olsun." dedi.

Aynı hastanede tedavi olan Şevket Muhammet (19) ise Yunanistan'da kendilerine kötü davrandıklarını ve zorla geri gönderildiklerini anlatarak "Bizi yaralı halde nehirden geri gönderdiler. Bizi jandarma buldu burada. Türkiye güzel Müslüman ülke, Yunanistan kafir. Bir daha gitmek istemiyorum. Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.

Yaralı düzensiz göçmenlerden 13'ü Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, 9'u da Edirne, Meriç ve Keşan'daki devlet hastanelerinde tedavi ediliyor.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İkilinin son fotoğrafı gündem oldu!
Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...
Ünlü oyuncu aşkını böyle ilan etti!
Defne Samyeli'ye ayrılık iddiaları soruldu
Şeyma Subaşı'dan şaşırtan tepki!
<p>Evde kedi besleyenler dikkat!</p> <p>Kedinizin temizliği için neler yapmalısınız? Kedinizi par

Evde Kedi Besleyenler İçin Temizlik Önerileri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA'nın ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü tamamlandı

Emekliye aile yardım geliyor! Teklif hazırlandı, işte alacakları ücret