Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 06.01'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.