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11 Eylül 2020 Cuma 07:19 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Yunanistan açıklarında bu sabah saat 06.01'de göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 06.01'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.

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