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  • Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu... PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı!
10 Eylül 2020 Perşembe 20:01 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu... PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu... PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken tutuklandığı belirtildi.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan M.O’nun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve Yunanistan’a kaçacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenler’de örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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