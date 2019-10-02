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  3. Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki devriye görevi sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.İ. ve M.E. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

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