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  3. Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil güvenlik ekipleri, Karaada'nın kuzey doğusunda lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Filistin, 8 Suriye ve 4 Irak uyruklu yakalandı.

Çeşme ilçesi Fener Burnu açıklarında Sakız Adası'na yüzen bir kişinin de özel bir yelkenli tarafından denizden alındığı bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu kişiyi yelkenliden aldı.

Çeşme Limanı'na getirilen 31 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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