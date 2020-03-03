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  3. Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor. Michel, Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyetle Yunanistan'da destek ziyaretinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.


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