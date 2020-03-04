Yunanistan zulme doymadı! Hamile kadını bile dövdüler

Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan’da yakalanan, 5 çocuklu Suriyeli Naif Ailesi, Yunan askerlerinin şiddet uyguladığını, paralarını, pasaportlarını ve kıyafetlerini aldığını söyledi. Yusuf Naif, Yunan askerlerinin biberonları dahi aldığını belirterek, “8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Kızımızı ve beni dövdüler. ‘Seni Avrupa’ya götüreceğiz’ diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar” dedi.

Türk askerinin kendilerine yardım eli uzattığını ve onlara teşekkür ettiğini belirten Sabah Naif de, “Biz buraya Avrupa’ya gitmek için geldik. Çocuklarımı dövdüler. Ekmek ve su vermiyorlar. Bakın halimize. Allah Türk askerinden razı olsun. Ekmek verdiler, su verdiler, kıyafet verdiler, çocuklara ayakkabı verdiler. Bize yatak verdiler, çocuklara battaniye verdiler. Orada çocuklarım ölecekti” diye konuştu.

130 BİN 469 GÖÇMEN GEÇTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

42 GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI



Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARDIM EDENE DE SALDIRDILAR



Deniz yoluyla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçen mültecilere yardım amacıyla bölgede bulunan bir grup Hollandalı sosyal hizmet uzmanı, aşırı sağcı göçmen karşıtlarının saldırısına uğradıklarını söyledi.

ASKERLER PARALARINI ALDI



Avrupa’ya gitme hayaliyle Yunanistan’a geçen Libyalı göçmenin sırtında darp izleri görüldü. Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran göçmen, “Boruyla dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar” dedi. Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderilen göçmenler arasında, 5 aylık bebeği olan Suriyeli aile de bulunuyor.