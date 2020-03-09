Yunanistan göçmenlere zulme doymuyor! Sınırda çivili plastik mermi

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Önceki gün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

BOYNUNDAN ÇIKTI

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti. Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

Hukukçular Derneği üyeleri, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyişini sürdüren sığınmacılarla görüştü.

Türk sağlık görevlileri muayene ettiği sığınmacının boynundan çıkardığı plastik merminin içine gizlenmiş çivi ve teli gösterdi.

YAPILAN HUKUKSUZ

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “1951 tarihli, 1967 New York Sözleşmesi’yle de devam eden Cenevre Mülteci Sözleşmesi gereğince de bu insanların geçmek istedikleri yere geçebilme hakkı vardır. Mülteci müracaatının durdurulması, sınırlarda bu şekilde alıkonulması uluslararası hukukça kabul edilebilen bir şey değildir. Bunlar ne yazık ki yazılı metinlerde kalan ve uygulamaya çok fazla geçemeyen uygulamalar olarak kalıyor” diye konuştu.

Türk sağlık görevlileri muayene ettiği sığınmacının boynundan çıkardığı plastik merminin içine gizlenmiş çivi ve teli gösterdi.

YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ, TÜRKİYE KURTARDI



İzmir’de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme İlçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, 47 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacıyı kurtardı. Yine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Karaburun İlçesi Eğri Liman açıkları ile Dikili İlçesi açıklarına itilen 48 Suriye, 24 Kongo ve 1 Angola uyruklu toplam 73 sığınmacı yardım talebinin ardından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

ÖZEL HAREKAT MERİÇ’TE ZODYAK BOTLA DEVRİYEDE



Edirne’den geçtikleri Yunanistan’da, göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin Özel Harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için dün göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevine devam etti.

GÖÇ YOLUNDA DOĞDU



Avrupa’ya geçmek için geldiği Edirne’de doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı. Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el Abbüd, eşi Necdet el Hazza ile 10 gün önce Avrupa’ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Tampon bölgeye yakın alanda yaptıkları derme çatma çadırda Yunanistan’ın gazla müdahalesine rağmen kapının açılmasını bekleyen Zeyneb el Abbüd’ün sancısı tuttu. Bölgede sağlık hizmeti veren ekip hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Bir kız çocuğu dünyaya getiren anne ve bebeğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahiplendi. Müdürlük, bebeğin Yunanistan’ın attığı gaza maruz kalmaması için anne ve bebeği misafir etmeye başladı.

YÜKÜ BOYUNDAN BÜYÜK



Pazarkule Sınır Kapısı’nın önünde biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen 2 yaşındaki Suriyeli minik Necla’nın bebek bezlerini taşımaya çalışırken çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı.

MİDİLLİ’DE GÖÇMEN KAMPI KUNDAKLANDI



Yunanistan’ın Midilli Adası’nda göçmenlerin kaldığı yerlerden alevler yükseldiği görüldü. Yangının aşırı sağcılar tarafından başlatıldığı iddia ediliyor. Sosyal medyada Yunan vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde Midilli’de göçmenlerin konakladığı yerlerin ateşe verildiği görüldü.

ALMANYA’DA ‘GÖÇMENLERE KAPIYI AÇIN’ MİTİNGİ YAPILDI



Almanya’da binlerce kişi, Avrupa Birliği sınırlarının sığınmacılara açılması için yürüdü. Başkent Berlin’de düzenlenen gösteride, binlerce kişi İçişleri Bakanlığı önünde toplandı. Göstericiler daha sonra Başbakanlık binasının önünden geçerek yürüyüş düzenledi.

‘AVRUPA KALESİ’ KAVRAMI BİR İLLÜZYONDAN İBARET



İngiliz Financial Times’ta, AB’nin mültecilerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilirken, “Avrupa Kalesi kavramı bir illüzyon” yorumu yapıldı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, önceki gün bir başyazı yayımlayarak Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan mülteci gerilimini yorumladı. Son haftalarda yaşananların Avrupa Birliği’ne etkisinin yer aldığı makalede, “Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşananlar AB’nin kırılganlığını ve 2015-2016’dan beri doğru ve sürdürülebilir bir mülteci stratejisi izlemediğini ortaya koyuyor” denildi.

SÖZ VERİLENDEN AZ

Makalede, “AB, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan anlaşmayı da karşılamadı. Söz verilenden çok daha az Suriyeli mülteciyi aldı. Ankara ayrıca Brüksel’in para akışında yavaş olduğundan da şikâyet etti. Fakat eninde sonunda AB’nin tekrar bir anlaşma yapması gerek. Coğrafya kendi koşullarını da getiriyor. Türkiye, Avrupa’nın Ortadoğu ile tampon bölgesi” yorumu yapıldı.

İNSANİ YÜKÜMLÜLÜK

Makalede “Avrupa içerisinde mülteci ve göçmen karşıtlığı yükselirken başlatılan uygulamalar AB’nin insani yükümlülükleri esnettiği görülüyor. Yunanistan’ın bir ay boyunca mülteci kabulünü askıya alacağını açıklaması bunun bir örneği. AB, Suriye’deki savaşı şekillendirmeyi bırakmış olabilir fakat kendisini bunun etkilerinden koruyamıyor. Avrupa Kalesi bir illüzyon” ifadesi yer aldı.