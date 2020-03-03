Yunanistan geçmişi çabuk unuttu: İşte on binlerce Yunan mülteciye kucak açan Orta Doğu ülkeleri

Türkiye’nin, ülkede bulunan göçmen ve mülteciler için batıdaki sınır kapılarını açmasının ardından on binlerce düzensiz göçmen Pazarkule ve Kapıkule kapılarına yöneldi. Yunanistan’ın jiletli teller ve ateşli silahlarla koruduğu sınır kapısında yaşanmakta olan insani dram, Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda iki mültecinin ölmesiyle zirveye taşındı.

Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen ve mültecilere yönelik bu tutum, uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandı.

Yunanistan sınırında meydana gelen insanlık dışı görüntüler, İkinci Dünya Savaşı sürecinde binlerce Yunan vatandaşının Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan mülteci kamplarında geçirdiği günleri akıllara getirdi.

Aksam.com.tr’nin derlediği bilgilere göre, Yunanistan’ın Alman ve İtalyan birlikleri tarafından işgal edilmesi üzerine, bugünkü göçmen ve mültecilerin izlediği rota üzerinden ters yöne ilerleyen on binlerce Yunan vatandaşı, Orta Doğu’ya yöneldi. Savaşın ardından evlerine dönen Yunan mültecilerden kimi hedefine ulaştı, kimi ise evine dönerken can verdi.

Ülkeleri işgale uğrayan Yunan vatandaşları, Türkiye sahilinden geçerek Filistin’e yöneldiler. Eylül 1945’te, işgalin sona ermesinin ardından İngiltere’ye ait SS Empire Patrol gemisiyle Mısır’dan evlerine doğru hareket eden yaklaşık 500 Yunan, denizin ortasında büyük bir felaket yaşadı. Kalkıştan birkaç saat sonra güvertede çıkan yangında 14’ü çocuk 33 yolcu hayatını kaybetti.

HALEP’TEN GAZZE’YE, ORTA DOĞU’DAN AFRİKA’YA UZANAN ROTA

Yunanistan’ın işgal altında bulunduğu süreçte, binlerce Yunan mülteci Orta Doğu’nun pek çok farklı noktasına kurulan mülteci kamplarına yöneldiler.

Bunlar arasında Suriye’nin Halep kentindeki Nayrab kampı ve Filistin’in Gazze kentindeki Nuseyrat kampının yanı sıra Mısır’daki Tolumbat, Khatatba, El Shatt ve Moses Wells kampları bulunuyordu.

Halep’teki Nayrab kampının kalıcı bir durak noktasından ziyade mülteciler için bir dağıtım noktası olduğunun anlaşıldığı Yunan arşivlerinde, mültecilerin Yunanistan’ın Sakız adasından İzmir’e, oradan Halep’e, oradan da Orta Doğu’nun diğer noktalarına, hatta Afrika’ya kadar uzanan bir rota üzerinden ilerledikleri aktarıldı.

GEÇMİŞ ÇABUK UNUTULDU

İkinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya ve İtalya tarafından işgale uğrayan Yunanistan, o dönemde sığındığı ülkelerin bugünkü mültecilerinin Yunanistan üzerinden Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelere geçmesine engel oluyor.

Kapısındaki mültecilere jiletli tellerin yanı sıra ses bombası, gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale eden Yunanistan, yaklaşık 75 yıl önce yaşadığı acıların benzerini yaşayan insanlara yönelik insanlık dışı muamele ederek uluslararası toplum tarafından yoğun bir eleştiri altında bulunuyor.

Türkiye’nin uzun yıllardır tek başına omuzladığı sorumluluğu paylaşmaktan geri duran Yunanistan, son olarak özel kuvvet birliklerini sınıra konuşlandırdı.