03 Eylül 2020 Perşembe 18:38 | Son Güncelleme:
Yunanistan Attica'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 15 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı.
Yunanistan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem!
Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan bir tarihi bölge olan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre deprem 15 km derinlikte gerçekleşti.
Yunanistan Attica'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 15 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı.