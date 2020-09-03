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  3. Yunanistan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem!
03 Eylül 2020 Perşembe 18:38 | Son Güncelleme:

Yunanistan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan bir tarihi bölge olan Attica'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre deprem 15 km derinlikte gerçekleşti.

Yunanistan Attica'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 15 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. 

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