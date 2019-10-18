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Yunan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Yunanistan'a ait üç savaş uçağının, KKTC'ye ait hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Özersay, konuya ilişkin Twitter ve Facebook'tan açıklamada bulundu.

Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağının, KKTC hava sahasını ihlal ettiğini belirten Özersay, "Bahse konu savaş uçakları, Girit'ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları, kısa süre sonra Girit'teki üsse dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Özersay, bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptıklarını kaydederek, "Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.  

- KKTC BAŞBAKANI TATAR’DAN YUNAN UÇAKLARININ İHLALİNE TEPKİ 

KKTC Başbakan Ersin Tatar, bugün 3 Yunan savaş uçağının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından açıklamada bulundu. Yapılan hareketin kasıtlı olduğuna işaret eden Tatar,  "Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir” dedi.

Tahrik çabalarının sonuç vermeyeceğini kaydeden Tatar, “Rum-Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir” dedi.  (İHA/AA)

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