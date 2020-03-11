Yunan polisi sınırda İranlı kadın ve kızını taciz etti

İranlı Salmani Ailesi 14 ay önce Avrupa’ya gidebilmek için Türkiye geldi. Yunanistan’a geçmeye çalışan aile sınırda yakalandı. Üç çocuk babası İsmail Salmani, Türkiye’ye gelmeden önce İran’ın başkenti Tahran’da bir maden arama şirketinde maden mühendisi olarak çalışıyordu. Anne Nazenin Zehra Keymasi Salmani ise tanınan bir gazeteci. Yerel ve ulusal birçok gazetece ve televizyonda çalışan Keymasi, yaptığı bir haberden dolayı 5 yıl ceza aldı. Para, altın, telefon gibi tüm değerli eşyalara el konulan ailenin gözü önünde anne ve kızı Yunan görevlilerin tacizine uğradı. Aile yaşadıklarını Independent Türkiye’ye anlattı.

AĞLAYARAK ANLATTILAR

Botlarla Yunanistan tarafına geçtiklerini aktaran A. Salmani Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalandıklarını söyledi. Küçük büyük ayrımı yapmadan Yunan polislerin herkesi dövdüğünü aktaran Salmani, hem kendisinin hem de annesinin ailesinin gözü önünde cinsel tacize uğradığını söyledi. Annesiyle beraber yaşadıkları cinsel tacizi anlatırken gözyaşlarına boğulan A. Salmani, “Utanma ve ahlak duygusundan yoksun Yunan polisleri herkesin içinde göğüslerimi ellediler. Anlatırken bile zorlanıyorum. Diğer kadınlık organlarıma ellediler. Belki de onca insanın içinde cesaret edemedikleri için tecavüz etmeye kalkışmadılar” diye konuştu. Anne Nazenin Zehra Keymasi ise kızının anlattıklarının kelimesi kelimesine doğru olduğunu belirterek, “Her şeyimize el koyan Yunan polisi, beni ve 17 yaşındaki kızımı taciz etti” diye konuştu.