YSK İstanbul seçim sonuçları kararını açıkladı mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, "Bizim iddialarımız net. Organize usulsüzlük, kanunsuzluk yapıldı. Bu iş CHP’ye yarasın diye yapıldı" dedi. İstanbul'daki seçim usulsüzlüklerini anlatan Yavuz, "Sandık başkanları üzerinden organize bir usulsüzlük var. Sandık başkanlarından 19 bin 623'ü kamu görevlisi değildir. 31 bin 280 sayım döküm cetvelinin 5 bin 388'i mühürsüzdür." şeklinde konuştu.

"İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir." sözlerini kullanan Yavuz, "Son söz YSK'nındır" dedi.

YSK'nın kararı ne olursa olsun atacakları adımlar olduğunu belirten Yavuz, "YSK, kararını olumlu da olumsuz da verse atacağımız adımlar var. Kesinlikle bunları tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

MHP’DEN YSK’YA BAŞVURU

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu MHP, hem Maltepe hem de İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu.

MALTEPE’DE SON DURUM NEDİR?

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Birleştirme tutanakları İl Seçim Kuruluna gönderildi. Sonuçların YSK'nın veri tabanına işlenmesinden sonra YSK'nın kararının bekleneceği aktarıldı.

BİRLEŞTİRME TUTANAĞI HAZIRLANIYOR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları tamamlandı.

Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edildi.

AK PARTİ’DEN YSK’YA BAŞVURU

AK Parti, Maltepe´deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK´ya iptal başvurusunda bulundu.