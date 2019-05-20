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  3. YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

Gerekçeli kararda, daha önce demokratik ve geniş katılımlı müzakereye olanak tanımak açısından YSK'nın uzun süredir 11 üye ile toplantı yaptığı ve bu hususun Anayasa'ya aykırı olmadığı ifade edildi.
Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı aldığı toplantıya yedek üyelerin de katılması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu.

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