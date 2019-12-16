YPGPKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar af kapsamında serbest bırakıldı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rasulayn'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, suça karışmadan terör örgütü YPG/PKK'dan kaçıp SMO'ya teslim olanların bir bölümünü salıverdiklerini bildirdi.

Mustafa, "Geçen hafta biliyorsunuz buradan bir af çağrısı yapmıştık. Af çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş gelip kendisini Suriye Milli Ordusu'na teslim etti. Herhangi bir suç veya cinayet işlememişse soruşturmaları bitenlerden bir kısmı bugün serbest bırakıldı." diye konuştu.

Suça karışmayanların ve sorguları tamamlananların serbest bırakılmasının devam edeceğini belirten Mustafa, "Başka suçlara karışmış olanlar af kapsamı dışında." dedi.

Mustafa, serbest kalanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, 4 Aralık'ta Rasulayn'da yaptığı açıklamada, SMO'ya teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanlardan suça karışmayanları affedeceklerini duyurmuştu.

(AA)