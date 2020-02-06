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  3. YPGPKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı: 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı

YPGPKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı: 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı

YPGPKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı: 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez ilçe merkezine havan saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

 YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sabah erken saatlerde, Kilis karşısındaki Azez ilçe merkezini havan saldırısı ile hedef aldı.      

Saldırı sonucu 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.      

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.   

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Afrin ve Azez'deki Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.     

(AA)


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