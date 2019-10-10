Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8772
  • 6,4638
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG-PKK, Fırat Kalkanında Suriye Milli Ordusuna saldırdı

YPG-PKK, Fırat Kalkanında Suriye Milli Ordusuna saldırdı

YPG-PKK, Fırat Kalkanında Suriye Milli Ordusuna saldırdı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>Metropol yaşamı mı, yoksa doğa yaşamını mı tercih edersiniz? </p> <p>Kırmızı Mikrofon ekibi va

Doğa Mı, Metropol Mü? #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beyaz ekmekle ilgili uyarı! Her gün yiyoruz ama...

İstanbul'da kan donduran vahşet! Evine girip boğazını kestiler