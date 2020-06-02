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  3. Yozgat'ta 665 parça tarihi eser ele geçirildi
02 Haziran 2020 Salı 11:01 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta 665 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta 665 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde 240'ı sikke olmak üzere 665 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan'dan Yapalak köyü yönüne giden otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, köy girişinde otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 240 sikke, 372 adet taş para, 21 çeşitli şekil figür, 14 yüzük, 10 mermer, 3 hayvan figürlü heykel, 2 kemer tokası, 2 haç ve 1 ok ucu olmak üzere toplam 665 tarihi eser ele geçirildi. Eserler Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


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