Yozgat bayram namazı saati 2019, Yozgat bayram namazı saati vakti kaçta? Günün cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. Ramazan bayramı zafer günüdür. Bayram, nefsî mücadelede muzaffer olmaktır. Gönül kalesinin burcuna tevhid sancağını germektir.Ramazan bayramı fırsat günüdür. Bayram, prangalara vurulan kilitleri parçalayacak derecede tesirli anne baba duası almanın, ebeveyn gönlünü yapıp cennete açılan kapıdan girmenin fırsatıdır. Bayram namazı ile başlayan bu mübarek gün hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Yozgat Bayram namazı saati.



YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Yozgat bayram namazı 05.53’te olacak.





İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.44,

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.20

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.00

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.47

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.01

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.16

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.18

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.22

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.26

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.32

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.30

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.12

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.33

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.27

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.04

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.16

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.15

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.26

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.56

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.51

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.36

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.05

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.38

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.35

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.27

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.10,

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.49

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.36

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.33

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.23

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.56

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.16

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.15

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.27

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.50

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.06

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.18

KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.19

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.57

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.51

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.10

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.07

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.43

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.25

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.35

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.01

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.25

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.29

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.56

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.58

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.38

OSMANİYE: BAYRAM NAMAZI SAATİ 05.54

RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.27

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.08

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.43

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.29

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.46

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.44

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.43

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.28

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.19

TOKAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.45

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.31

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.36

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.22

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.13,

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.53

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.01

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.





BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.



Ramazan Bayram Gecesi Namazı

İbn Mes’ûd’dan merfû olarak şöyle rivayet edilmiştir: “Beni hak üzere gönderene yemin ederim ki, Cebrail bana İsrâfîl’den, o da Rabbinden bildirdiğine göre, kim Ramazan bayram gecesi yüz rekat namaz kılar ve her bir rekatta el-Hamdü’yü bir defa, Kul Hüvallahü Ehad’i on defa okur ve rükû ve secdede on defa ‘Subhânellâhi ve’l-Hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vellâhü Ekber’ der, namazı bitirince de yüz defa istiğfar eder sonra secde eder ve: ‘Ey canlı ve diri olan Allahım! Ey celal ve ikram sahibi Allahım! Ey dünya ve ahiretin rahmân ve rahîmi! Ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı! Benim günahlarımı bağışla. Orucumu ve namazımı kabul eyle’ derse, beni hak üzere gönderene yemin olsun ki, o secdeden başını kaldırmadan Allah onu bağışlar, Ramazan ayını kabul eder, her birisi tüm dünyadan daha büyük yetmiş günahını siler." Hz. Peygamber şöyle devam etmiştir: ‘Ey Cibrîl! Özelde onun genelde de bütün ehlinin isteklerini kabul et’ dedim. Beni hak üzere gönderene yemin ederim ki, kim bu namazı kılar ve bu şekilde istiğfarda bulunursa, Şüphesiz Allah onun namaz ve orucunu kabul eder. Zira O kitabında “Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayandır (Nûh, 71/10)”, “Allah’tan mağfiret dileyin, Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir (Hûd, 11/3)”, “Ondan mağfiret dile. O, tövbeleri çok kabul edendir (Nasr, 110/3).” buyurmuştur. Hz. Peygamber sözlerini şöyle diyerek bitirmiştir: “Bu ümmetimin erkek ve kadınları içindir. Benden önce hiç kimseye de verilmemiştir.”

BAYRAMIN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar. Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.