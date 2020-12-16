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16 Aralık 2020 Çarşamba 15:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: YouTube Türkiye temsilcisi atayacağını açıkladı

Son Dakika: YouTube Türkiye temsilcisi atayacağını açıkladı

Video paylaşım sitesi Youtube, "Yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık" dedi.

Video paylaşım sitesi Youtube'dan son dakika açıklaması geldi. Youtube, "Yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık" dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, YouTube'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

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