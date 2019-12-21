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  3. Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Ankara'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Atmaca (58), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı'nda meydana geldi. Bilkent yönüne giden Z.S. yönetimindeki 06 ZIA 51 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, yolun karşısına geçen Ali Atmaca'ya (58) çarptı. Z.S, kaza sonrası otomobili durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Atmaca'nın cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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