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  3. Yolcu yastığından uyuşturucu çıktı

Yolcu yastığından uyuşturucu çıktı

Yolcu yastığından uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun yastığında 2 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontroller sırasında durdurduğu otobüste bir yolcunun hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı.

Aramada, şüphelinin kullandığı yastığın içinde çoraplara gizlenmiş 12 paket halinde 2 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu bulundu. 

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

(AA)

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