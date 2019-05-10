Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Torosların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA: Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 21°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 22°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE: Parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu MUĞLA °C, 19°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ: Parçalı zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar ve Kahramanmaraş çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 26°C Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 22°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 22°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 5°C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 8°C, 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 13°C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 10°C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu TRABZON °C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 23°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 22°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı bulutlu