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  3. Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ümraniye'de bir kadın şoförden alkışlanacak hareket. Atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkamayan çocuğa, bir kadın otomobiliyle ilginç bir yöntemle yardım etti. O anlarsa kameraya böyle yansıdı.

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Ümraniye'e Elalmış Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kadın durumu fark etti. Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Kadın, atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. Yokuşun başında duran kadın çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti. Çocuğun teşekkür ettiği kadın aracıyla yoluna devam etti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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