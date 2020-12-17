YÖK'ten Prof. Dr. Sofuoğlu'nun skandal üniversite açıklamalarına tepki

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine bir tepki de YÖK Başkanı Saraç'tan geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Üniversiteler hakkında skandal sözler sarf etmişti... Başsavcılık, Prof. Dr. Sofuoğlu için harekete geçti: Soruşturma başlatıldı