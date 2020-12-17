17 Aralık 2020 Perşembe 17:55 | Son Güncelleme:
YÖK'ten Prof. Dr. Sofuoğlu'nun skandal üniversite açıklamalarına tepki
Son Dakika Haberleri.. YÖK Başkanı Saraç Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun skandal üniversite açıklamalarına ilişkin "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine bir tepki de YÖK Başkanı Saraç'tan geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.