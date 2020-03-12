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  3. YÖK'ten koronavirüs tatili açıklaması

YÖK'ten koronavirüs tatili açıklaması

YÖK'ten koronavirüs tatili açıklaması

YÖK: "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek."

YÖK: "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek."

YÖK: "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."

YÖK: "Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek."

(AA)


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