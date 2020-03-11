YÖK, 'koronavirüs' için bazı rektörleri toplantıya çağırdı
Son Dakika Haberleri.. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı ‘koronavirüs' gündemiyle bir toplantı yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç’ın korona virüsle ilgili üniversitelerin tatil edilmesi konusunu bugün akşam saatlerinde 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleştireceği belirtildi.
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