YÖK Başkanı'ndan son dakika uzaktan eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

"Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz ’Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi.