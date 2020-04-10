YÖK Başkanı Saraç açıkladı: Hemşirelik öğrencileri uzaktan ya da uygulamalı staj yapabilecek
Son Dakika Haberleri.. YÖK Başkanı Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerinin staj eğitimlerini sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla da yapabileceğini açıkladı.
YÖK Başkanı Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerinin staj eğitimlerini sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla da yapabileceğini açıkladı.
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